Стартовали совместные летно-тактические учения авиаподразделений ВС России и Белоруссии

В Белоруссии начались совместные учения с подразделениями ВС Белоруссии и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ).

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил). От российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил», — указывается в сообщении.

Отмечается, что для учений задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских Вооруженных сил.

«В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых», — уточняется в пресс-релизе оборонного ведомства.

Подчеркивается, что главной целью учений является «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».

О прибытии в Белоруссию авиационной составляющей из числа ВКС Вооруженных сил РФ для участия в запланированном на период с 16 января по 1 февраля совместном летно-тактическом учении Минобороны республики сообщило 8 января.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале формирования в рамках договоренностей с РФ региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в Минске переговоров с белорусским коллегой заявил, что РФ и Белоруссия продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января МО Белоруссии сообщило о готовности группировки к выполнению задач по защите Союзного государства.