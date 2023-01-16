В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины

В Босфорском (Стамбульском) проливе приостановили движение судов после того, как следовавший в Стамбул с Украины сухогруз сел на мель.

Об этом сообщает Главное управление береговой охраны Турции.

«Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов», — указывается в сообщении.

В июле прошлого года представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения по вывозу зерна из украинских портов, а также по взаимодействию в процессе экспорта российского зерна и удобрений. В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.

Согласно информации координационного центра, 15 января из портов Украины вышло три сухогруза с 55,6 тыс. т зерна и другого продовольствия. В субботу, 14 января, с Украины в Турцию отправилось два судна с 32 тыс. т ячменя и подсолнечного масла, передает «Коммерсантъ».

Глава минобороны Турции Хулуси Акар в начале января сообщил, что с Украины в рамках зерновой сделки вывезли почти 17 млн тонн зерна. При этом, согласно данным главы минсельхоза Вахита Киришчи, лишь 5,4% зерна из украинских портов попадает в беднейшие страны. «По состоянию на 8 января 16,9 млн тонн зерна и продуктов питания было перевезено по "зерновому коридору" на 633 судах. В наименее развитые страны экспортируется только 5,4% зерна», — цитировал чиновника портал AHaber.