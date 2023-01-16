В России может быть создан собственный нефтяной бречнмарк

Для решения вопросов со снижением нефтяного дисконта и наполняемости бюджета России нужен глубокий и системный подход. Российский бюджет на 2023 год верстался из расчета 70 долларов за баррель, что не соотносится с текущими котировками отечественной нефти. Кроме того, в ближайшие месяцы будет длиться сезон низкого спроса. При этом Россия активно перестраивает логистику своего нефтяного экспорта, что приводит, помимо прочего, к дисконтам на сырье.

На это в материале, опубликованном сегодня на отраслевом портале «ИнфотТЭК», обратил внимание заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, меры для сокращения дисконта можно разделить на два класса. Первый — стратегические меры, к которым может быть отнесено создание российской экосистемы морских перевозок. В числе прочего подобная система должна включать в себя весь контур предоставляемых услуг — от страхования и финансирования перевозок до строительства танкеров для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Кроме того, состоять они должны исключительно из российских комплектующих.

Второй комплекс мер имеет тактический характер. Александр Фролов, полагает, что из налогового кодекса следовало бы исключить доллары в части определения величины налогов. Также России отказаться от использования данных Argus и Platts, которые собираются для вычисления средних значений цены российской нефти. Таким образом, стране необходимы собственные агентства, статистика, которых станет основой для определения сумм налогов с нефтегазовых компаний.

«У нас есть специалисты, которые способны это сделать. Нам необходимо отказаться от политики страуса, прячущего голову в песок, в то время как российскую статистику публикует кто-то другой. Нам надо самим собирать и обнародовать статистику по различным портам, из которых отправляется нефть, а также по сортам этого сырья, чтобы западным партнерам стало невозможно заниматься манипуляциями. А сейчас ими, например, занимаются Argus и Bloomberg», — подчеркнул Александр Фролов.

России необходимо демонстрировать, что ее нефть разная, продается по неодинаковым ценам, из большого количества портов, и не поддаваться ограниченным трактовкам западных служб. Эксперт полагает, что властям стоит признать — страна входит в тяжелый период, который продлится как минимум квартал, а как максимум год. В течение этого времени будет перестраиваться логистика, продолжаться дисконт как плата за рискованный характер перевозок российской нефти. Однако те сорта, которые изначально направлялись на Восток, даже сейчас реализуются с существенно меньшим дисконтом — не более 10 долларов, что выгодно для России.

Что касается работы на перспективу, то здесь РФ стоит задуматься над созданием собственных эталонных сортов нефти. По мнению Александра Фролова, создать собственный бенчмарк можно уже в этом году.