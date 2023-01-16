Владимир Ефимов: 1,3 млн пользователей посетили портал поставщиков в 2022 году

В 2022 году портал поставщиков, разработанный правительством Москвы, посетили 1,3 млн уникальных пользователей, что сравнимо с показателями за два предыдущих года. Спрос на сервисы этого ресурса остается стабильным, сообщил 14 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, власти Москвы запустили этот проект в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. По официальным данным, сегодня на нем размещают тендеры более 54 тыс государственных и муниципальных заказчиков из 29 регионов России. В среднем на ресурсе заключают более 1,5 тысяч контрактов в день, сказал Владимир Ефимов.

«Портал постоянно совершенствуется и дорабатывается: сейчас он позволяет предпринимателям со всей страны совершать оперативные сделки в электронной форме, предлагать собственную продукцию, анализировать товары и услуги конкурентов. Востребованность сайта подтверждает стабильный интерес к нему со стороны заказчиков и представителей бизнеса: в 2022 году его посетили 1,3 млн уникальных пользователей», — подчеркнул вице-мэр.

На данный момент на портале представлено более двух млн товаров, работ и услуг. Сервисы доступны пользователям на бесплатной основе. Чаще всего им пользуются жители Москвы: они составляют 66% от общего числа посетителей, уточнил руководитель департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков. «Еще 4,3% приходится на пользователей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3,2 и 3% — из Краснодарского и Пермского края соответственно», — добавил он.

Отметим, что на портале поставщиков действуют три вида оперативных сделок. Так, в ходе котировочных сессий (мини-аукционов) поставщики подают свои предложения по цене в течение трех, шести или 24 часов. Второй вид закупок — по потребностям — предполагает сбор предложений в течение периода, который заказчик установит сам. И в ходе прямых закупок договоры заключают напрямую с подходящей компанией.