Российские военные уничтожили ангар с боевой техникой полка особого назначения нацгвардии Украины

Минобороны РФ представило сводку о ходе спецоперации.

Как говорится в сообщении ведомства, на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение подразделениям двух бригад ВСУ; уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы двух бригад уничтожили более 75 вражеских силовиков.

«На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями ВДВ продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих», — указывается в сводке. Отмечается также, что на Южно-Донецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение двух бригад ВСУ. «Уничтожено до 30 украинских военнослужащих», — уточняет оборонное ведомство.

Помимо этого, сообщается о поражении склада военной и специальной техники националистов, а также уничтожении ангара с боевой техникой полка особого назначения нацгвардии Украины. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101-м районе», — указывается в сводке Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за сутки уничтожены украинская боевая машина РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б», гаубица Д-30, гаубица 2А65 «Мста-Б», а также самоходная гаубица 2С3 «Акация» и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»; поражены две станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50.