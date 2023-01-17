Акции дня: бумаги НМТП вырвались в плюс

Котировки Новороссийского морского торгового порта (НМТП) подскочили по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 17 января. По итогам дня бумаги подорожали на +9,20% до 5,28 рублей за штуку, в течении торгов рост превышал 20%.

Акции шли вверх на фоне новостей о резком увеличении тарифов порта с начала года. Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» (входят ММК, «Северсталь», НЛМК, «Мечел», Evraz и др.) подала жалобу в ФАС на рост тарифов Новороссийского порта на 65% с 1 января.

«Учитывая существенный рост тарифов порта, его доходы могут значительно повыситься. Инвесторы стремятся заложить ожидания в рост акций. Объемы торгов сегодня повышенные — игроки за утро успели наторговать на 850 млн руб.», - отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -1,26% до 2196,84 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,11% до 1002,85 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:04 мск составила 85,87 долларов за баррель (+1,67%). Российская валюта укреплялась – 67,87 рублей за доллар.