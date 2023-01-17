Банк России запускает новый инструмент по предоставлению юаней

Банк России 19 января 2023 года введет в силу новый постоянный инструмент — сделки своп по продаже юаней за рубли. Как разъяснила пресс-служба Банка, продажа будет сопровождаться их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй — в следующую рабочую дату.

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Ежедневный максимальный лимит по свопу будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Центробанк скорректирует его в дальнейшем.

Сделки предполагается заключать на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.

Значимость нового инструмента обусловлена активным ростом прямых расчетов между российскими и китайскими компаниями в национальных валютах. Его внедрение позволит ограничить волатильность ставок денежного рынка при возникновении временных дисбалансов.