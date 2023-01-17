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Банк Японии готовит валютному рынку идеальный шторм

Глеб Баранов
17 января 2023, 00:33

На фоне падения курса доллара опционы на иену подорожали до уровня зимы 2020 года. Валютный рынок готовится к большим потрясениям из-за слухов о скором отказе Банка Японии от контроля кривой доходности

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