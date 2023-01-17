Банк Японии готовит валютному рынку идеальный шторм

Вчера индекс доллара США (его курс к шести основным валютам) упал до семимесячного минимума – 1,0147, снизившись от сентябрьского пика уже на 11,6%. Евро подскочил до уровня апреля – $1,0874. По отношению к китайской валюте американская достигла июльских значений (6,69 юаней), а к японской – майских (127,21 иен).

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