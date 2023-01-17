Большинство руководителей мировых компаний опасаются возможной глобальной рецессии в 2023 году

Опрос, проведенный компанией PricewaterhouseCoopers в преддверии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, показал, что перспектива глобальной рецессии вызывает опасения у большинства представителей бизнеса.

Как пишет Bloomberg, около трети (73%) руководителей компаний, опрошенных PwC в октябре и ноябре 2022 года, ожидают глобальную рецессию в ближайшие 12 месяцев — это худший показатель с начала проведения ежегодных опросов в 2011-м. По результатам двух предыдущих исследований 76% и 77% респондентов ждали ускорения темпов экономического роста.

Среди наиболее явных угроз топ-менеджеры называют инфляцию, макроэкономическую волатильность и геополитические риски. В прошлом году CEO компаний были обеспокоены проблемами кибербезопасности, а также угрозами для здоровья и климата.

Около 40% респондентов признали, что их компании не смогут остаться жизнеспособными, если не пойдут на трансформацию. «Руководители компаний должны принимать меры сейчас, чтобы выжить в следующие два года и вырасти в следующие 10 лет», — отметил глава международной сети PwC Боб Мориц.

Министр экономики Германии Роберт Хабек, выступая в Давосе, заявил, что в мире высока вероятность начала новых торговых войн. Он отметил, что на фоне глобальной нестабильности страны «все больше уделяют внимание непосредственно себе», некоторые государства встали на путь «изоляции или конфронтации», а Китай «ведет очень агрессивную политику». «Если другие страны Европы или Северной и Южной Америки выберут то же самое, тогда мы не сможем решить мировые проблемы», — заключил Хабек.

ВЭФ проходит в Давосе (Швейцария) 16-20 января, впервые с 2020 года мероприятие проводится в очном формате.