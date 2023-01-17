Бывший американский разведчик: Украину от нацизма излечит только пуля

Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер считает, что Украину от нацизма излечит только пуля.

По его словам, Украина определяется ненавистью к России, жители этой страны пропитаны ею, так как их с рождения учат ненавидеть русских, называть их «москалями» или «орками».

«Последователи нациста Степана Бандеры считают русскими «недочеловеками» и убивали в 1940-1950-х годах. Тогда было уничтожено 200 тыс. русских и 110 тыс. поляков», – цитирует Риттера газета «Московский комсомолец».

При этом бывший американский разведчик отметил, что, конечно же, есть люди, которые по неосторожности были втянуты в эту ситуацию.

«Но истинно верующие, те, у кого на руке татуировки со свастикой, кто говорит «хайль, Гитлер», кто марширует, кто убивает, кто стреляет в русских военнопленных, кто говорит о том, что хочет убить русских детей, для них есть только одно решение – это пуля», – считает Риттер.

По его мнению, для всех будет лучше, если такие люди возьмут в руки оружие, отправятся на передовую и там будут убиты. Но некоторые из нацистов попадут в плен и их после суда отправят в тюрьму, из которой они через годы выйдут на свободу.

«Так было в Германии. После поражения Третьего рейха идеология национал-социализма сохранилась. В подвалах своих домов немцы до сих пор тайно хранят «святыни былой славы». На Украине будет также. Они собираются унести эту идеологию в подвалы, и она никогда не умрёт. Вот почему я говорю, что единственное верное решение – это пуля», – резюмировал отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению Риттера, всего одно решение, принятое президентом РФ Владимиром Путиным, разрушило совместные планы Запада и киевского режима по захвату Донбасса. Речь идёт о проведении специальной военной операции. Это, как подчеркнул он, потрясло западные страны, так как никто из них «не воспринимал РФ всерьёз».

«Теперь мы знаем, что ни Украина, ни ФРГ, ни Франция никогда серьёзно не относились к Минским соглашениям. Они их использовали лишь как прикрытие для создания армии НАТО, способной решить проблему Донбасса военным путем. Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Путин решится на военную операцию», – пояснил экс-разведчик.