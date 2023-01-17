Чистая прибыль Сбера в декабре 2022 года на 40% превысила результат того же месяца 2021-го

В прошлом году чистая прибыль Сбера по РСБУ составила 300,2 млрд руб.

Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации. Подчеркивается, что число розничных клиентов Сбера достигло 106,7 млн человек, а количество клиентов — юрлиц в настоящий момент превышает 3 млн компаний.

Отмечается, что в декабре Сбер нарастил чистый процентный доход на 19,5% — до 176,5 млрд руб. В 2022 году показатель составил 1,701 трлн руб., что на 5,2% превысило результат 2021 года. Чистый комиссионный доход в декабре увеличился на 16,7% и составил 67,5 млрд руб. За весь 2022 год показатель поднялся на 6,2%, до 614,8 млрд руб.

Стоимость риска в последнем месяце года составила 0,2% (без учета влияния валютных курсов). «В первом полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%», — поясняется в пресс-релизе.

Операционные расходы Сбера в декабре сократились на 12% и составили 80,6 млрд руб. За все 12 месяцев расходы снизились на 5%, до 670,4 млрд руб.

По словам президента — председателя правления Сбера Германа Грефа, ушедший год стал серьезной проверкой способности банка отвечать на внешние вызовы. «Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн рублей корпоративных и 4,8 трлн рублей розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд рублей», — приводятся слова Грефа в сообщении банка.

Годом ранее банк сообщал о рекордной прибыли в 1,237 трлн руб.