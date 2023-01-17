Европа резко увеличила импорт российского дизеля и надеется на помощь Китая

Европа готовится к введению придуманного ею же эмбарго на российские нефтепродукты, которое начинает действовать с 5 февраля, привычным способом – резко увеличивает закупки того, что сама же запрещает. В данном случае в январе резко выросли закупки российского дизельного топлива, пишет Reuters.

Специалисты сходятся во мнении, что эмбарго на российские нефтепродукты приведет к дефициту дизеля на континенте. В Брюсселе надеются компенсировать исчезновение с европейского рынка российского дизеля при помощи дизельного топлива из Китая. Кстати, в Еврокомиссии прекрасно знают и понимают, что как минимум некоторая часть китайского топлива произведена из российской нефти. Еврочиновники также хорошо знают и понимают, что индийские нефтепродукты, включая дизельное топливо, которые они покупают в больших количествах, почти полностью сделаны из нефти из России.