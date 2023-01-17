Европа резко увеличила импорт российского дизеля и надеется на помощь Китая

Европа готовится к введению придуманного ею же эмбарго на российские нефтепродукты, которое начинает действовать с 5 февраля, привычным способом – резко увеличивает закупки того, что сама же запрещает. В данном случае в январе резко выросли закупки российского дизельного топлива, пишет Reuters.
Специалисты сходятся во мнении, что эмбарго на российские нефтепродукты приведет к дефициту дизеля на континенте. В Брюсселе надеются компенсировать исчезновение с европейского рынка российского дизеля при помощи дизельного топлива из Китая. Кстати, в Еврокомиссии прекрасно знают и понимают, что как минимум некоторая часть китайского топлива произведена из российской нефти. Еврочиновники также хорошо знают и понимают, что индийские нефтепродукты, включая дизельное топливо, которые они покупают в больших количествах, почти полностью сделаны из нефти из России.
Пекин совсем недавно увеличил экспортные квоты на нефтепродукты почти на 50% по сравнению с 2022 годом. Большая часть квот придется на дизельное топливо. Его экспорт, по прогнозу Марка Уильямса из консалтинговой компании Wood Mackenzie, может вырасти в январе-июне 2023 года до 400-600 бар./д.
«Без поставок китайского дизеля Европе едва ли удастся заменить полмиллиона баррелей в день дизеля из России»,- говорится в анализе Energy Aspects.
В первой половине января импорт российского дизеля Европой достиг 770 тыс. бар./д. Это, по данным Vortexa, максимум с марта прошлого года.
«Европейцы накануне вступления в силу эмбарго покупают его (российского дизельного топлива) как можно больше»,- констатирует старший аналитик рынка нефти в Vortexa Рохит Ратод.
Произведенного европейскими нефтеперерабатывающими заводами дизельного топлива не хватает для удовлетворения внутреннего спроса (в Европе огромный парк автомобилей, работающих на дизеле). Россия много лет была главным поставщиком дизеля в Европу.
Из России в прошлом году ушло подавляющее большинство европейских копаний, но это не помешало Евросоюзу купить у Москвы в прошлом году, по данным Refinitiv, в общей сложности почти половину импортируемого дизеля.