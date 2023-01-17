Доктрина Герасимова на Украине: «Не копировать чужой опыт»

Назначение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой Вооруженных сил в зоне СВО вызвало в среде военных аналитиков стран НАТО доселе невиданный резонанс. Почему? А потому, что многие из них хорошо знакомы с научными трудами нового командующего.

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Герасимов приобрел широкую известность на Западе около десяти лет назад благодаря своим теоретическим исследованиям. Именно ему западные эксперты приписывают авторство термина «гибридная война».

В феврале 2013 года он выступил перед Академией военных наук с докладом «Ценность науки в предвидении», который был переведен, опубликован в англоязычном издании Military Review и после этого многократно переиздавался. Как сообщала Financial Times, глава американского Корпуса морской пехоты Ротберт Неллер трижды перечитывал статью Герасимова. А западные эксперты вскоре дружно начали интерпретировать статью генерала как проект будущих русских гибридных атак, направленных против Запада. Так у гибридной войны стараниями западных военных экспертов появился угрожающий синоним «Доктрина Герасимова».

На самом же деле, в докладе говорилось исключительно о тех гибридных и прокси-войнах, которые ведет сам Запад.

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«В XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись — идут не по привычному нам шаблону», — сделал вывод в своем докладе генерал, проанализировав опыт конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке — в том числе, связанных с цветными революциями.

«Конечно, легче всего сказать, что события “арабской весны” — это не война, поэтому нам, военным, там изучать нечего, — обратился Герасимов к ученым. — А может быть, наоборот — именно эти события и есть типичная война XXI века?»

Генерал отметил, насколько возросла роль, казалось бы, невоенных способов в достижении военных целей: «В ряде случаев применение политических, экономических, информационных, технологических мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения, значительно превосходит силу оружия».

Он привел примеры того, как в государство, где тщательно, старательно подготовлена и разожжена гражданская война, под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы и кризисного урегулирования входят так называемые миротворческие силы. А на самом деле — это и есть армия победителей, фиксирующая окончательный успех в конфликте. Армия, добывшая победу без собственных потерь.

«Отсюда вытекают закономерные вопросы: что такое современная война, к чему надо готовить армию, чем она должна быть вооружена?» — резюмировал генерал. И призвал ученых разрабатывать и внедрять нестандартные приемы, которые повышают роль мобильных межвидовых группировок войск, действующих в едином разведывательно-информационном пространстве. При этом дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей боя и операции.

Таким образом, в докладе пересказывался исключительно опыт западных стран в гибридных и прокси-войнах. Что же тогда могло так напугать западных военных экспертов? Разве что одна фраза генерала: «Мы должны не копировать чужой опыт и догонять ведущие страны, а работать на опережение и самим быть на лидирующих позициях. И здесь военной науке отводится важная роль».

Прогнозируйте, господа. Прогнозируйте

Следующим резонансным выступлением была статья Валерия Герасимова «Мир на гранях войны», опубликованная в марте 2017 года в «Военно-промышленном курьере». Наглядным примером использования гибридных методов генерал назвал конфликт в Сирии.

В нем одновременно применялись традиционные и нетрадиционные действия как военного, так и невоенного характера.

На первом его этапе внутренние сирийские противоречия были трансформированы в вооруженные выступления оппозиции. Затем им при поддержке иностранных инструкторов и активном информационном сопровождении был придан организованный характер. Впоследствии в противоборство с правительственными войсками вступили террористические группировки, снабжаемые и направляемые из-за рубежа.

Также Герасимов упомянул кибератаки 2015 года на Иран, в результате которых были выведены из строя объекты энергетики и банковский сектор, частично парализована работа власти.

«Гибридные действия активно внедряются США и странами НАТО в практику на международной арене. Во многом это обусловлено тем, что такой вариант действий не подпадает под определение агрессии», — объяснил генерал.

В этой статье 2017 года перед военными учеными была поставлена задача исследовать новые формы межгосударственного противоборства и разрабатывать эффективные способы противодействия им. А кроме того, формировать сценарии и долгосрочные прогнозы развития военно-политической и стратегической обстановки в важнейших регионах мира.

Непосредственно Украина упоминается только в одном докладе Герасимова — на конференции по развитию военной стратегии 2 марта 2019 года.

«США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики, — сказал генерал. — Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти. Так было в Ираке, в Ливии и на Украине.»

В этом докладе начальник Генштаба впервые упомянул о новой «Стратегии ограниченных действий» за пределами России.

«Важную роль для развития стратегии имеет сирийский опыт постконфликтного урегулирования, — сказал Герасимов. — В Сирии нашей страной впервые была разработана и апробирована на практике новая форма применения формирований Вооружённых Сил — гуманитарная операция. В Алеппо и Восточной Гуте в сжатые сроки пришлось планировать и проводить мероприятия по выводу мирного населения из зоны конфликта одновременно с выполнением боевых задач по разгрому террористов. Достигнутые результаты в Сирии позволили выделить актуальные направления исследований вопросов применения Вооружённых Сил в ходе выполнения задач по защите и продвижению национальных интересов за пределами национальной территории.»

Теперь военные аналитики стран НАТО делятся прогнозами о том, как повлияет назначение Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой ВС РФ на ход СВО. По мнению экспертов Reuters например, это назначение говорит о том, что для ударов по ВСУ может быть использован более широкий спектр средств поражения. В свою очередь аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW) высказали CNN такое мнение: «Путин, возможно, назначил Герасимова, самого высокопоставленного офицера в российских вооруженных силах, для руководства крупным массированным наступлением».

Мы же, опираясь на приведенные выдержки из выступлений главы Генштаба предположим одно: он заранее просчитывает шаги и логику врага и рассматривает широкое разнообразие сценариев. Но сделать точный прогноз о том, как именно будет выглядеть «Доктрина Герасимова» применительно к Украине, сам Герасимов, надо полагать, не позволит никому.