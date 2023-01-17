«Энергетический кризис в Европе еще не закончился»

Игнасио Галан, глава испанской энергетической группы Iberdrola SA, считает, что проблемы Европы с энергией и газом несмотря на утверждения оптимистов об окончании энергетического кризиса благодаря теплой зиме, еще не закончились.

«До тех пор, пока энергетические рынки будут зависеть исключительно от ископаемых видов топлива и находиться под сильным влиянием геополитических событий, их состояние будет крайне слабое и неустойчивое,- цитирует Bloomberg выступление Галана на открывшемся в Давосе Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).- Энергетический кризис еще не закончился».

Статья по теме: Цены на газ в Европе пойдут на разворот

Длительный период теплой погоды на большей части Европы, начавшийся еще осенью, прекратил разговоры о веерных отключениях энергии, которые могли нанести сильный ущерб экономике континента; укрепили общеевропейскую валюту и финансовые рынки. Ситуация в экономике изменилась настолько существенно в лучшую сторону, что экономисты Goldman Sachs Group Inc. перестали предсказывать еврозоне в этом году рецессию.

Однако ситуация в энергетике слишком важна, чтобы оставлять ее только на милость погоды, уверен Игнасио Галан. Он видит в развитии возобновляемых источников энергии самое эффективное орудие против будущих потрясений и не только говорит об этом, но и претворяет свои взгляды в жизнь. Его компания должна инвестировать в развитие чистой энергетики до 2025 года 17 млрд евро (18,4 млрд долларов).

Теплые осень и зима привели к резкому падению цен на газ от близкого к антирекорду в конце августа прошлого года уровня и оставили европейцам намного больше, чем обычно для середины января, газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ). Среди экономистов крепнет убеждение, что наполнить ПГХ к следующей зиме можно будет практически без российского газа. С другой стороны, дефицит «голубого» топлива на планете продлится как минимум до 2026 года. Очевидно, и кризис продлится как минимум 3-4 года

В данной ситуации, естественно, напрашивается замена газа на возобновляемые источники энергии. В 2020 г. доля возобновляемых источников в общем энергетическом балансе Европы составляла около 20%. Еврокомиссия поставила задачу поднять ее до 45% к 2030 году.

Канцлер ФРГ Шольц полагает, что Германия должна ускорить развитие «чистой» энергетики и устанавливать ежедневно по 3-4 больших ветряных турбины, чтобы выполнить поставленные задачи.

В Iberdrola считают, что производство энергии из возобновляемых источников к 2040 году необходимо увеличить в 6 раз, чтобы выполнить к 2050 г. задачи по обнулению выбросов вредных веществ и, в первую очередь, двуокиси углерода. Испанская компания планирует нарастить производство энергии из возобновляемых источников через два года до 52 ГВт, причем не только на Пиренейском полуострове, но и в других странах. По словам Игнасио Галана, они намерены вложить в следующие три года в новые сети 27 млрд евро.

«По иронии судьбы, от которой совсем не смешно, только аномально теплая зима, вызванная глобальным потеплением,- подчеркнул глава Iberdrola SA,- спасла огромные части северного полушария от очень серьезных угроз энергетической безопасности этой зимой».