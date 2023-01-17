Exeed LX AWD: лучше, когда тянут все четыре колеса

Китайские кроссоверы – особенное явление на российском автомобильном рынке. Они могут иметь привлекательный дизайн, передовую электронику и прочие продвинутые характеристики, но часто лишены такой важной опции, как полный привод. Марка Exeed стремится исправить это упущение: недавно в РФ начались официальные продажи новой модификации компактной модели Exeed LX AWD, у которой ведущими могут быть все четыре колеса. Насколько качественным получился новый продукт -- это нам удалось проверить в ходе тест-драйва, который проходил по дорогам Подмосковья.

Интересно, что у популярной модели Exeed LX версии 4х4 нет даже в самом Китае, она разработана в первую очередь для российского рынка. Инженерам пришлось потрудиться: конструкция Exeed LX построена на модульной платформе T1X, и в данном случае привод на все колеса решено было осуществить в сотрудничестве с немецким производителем комплектующих ZF. Заявлено, что электромагнитная многодисковая муфта, которая работает в основе полного привода на Exeed LX AWD, имеет высокую скорость отклика в 0,07 секунды. Именно за это мгновение электроника фиксирует пробуксовку передней оси и оперативно подключает задние колеса. На льду и снежном покрытии машина, действительно, чутко реагирует на актуальные дорожные условия. Дополнительное удобство дает широкий набор ездовых режимов: помимо привычных «Эко», «Спорт», «Комфорт», можно активировать «Снег», «Грунт» и 4х4. По серьезному бездорожью, например, в виде глубокого снега машина увереннее всего едет в режиме 4х4. Дополнительные козыри машины на пересеченной местности – это высокий дорожный просвет в почти 19 см и продуманная геометрия свесов кузова.

В ходе тест-драйва новинки мы решили проверить работу полного привода на заснеженном подмосковном поле, как раз накануне прошел сильный снегопад. Тут особенно пригодился режим 4х4, он очень удачно имитирует блокировку межосевого дифференциала, машина уверенно выгребает по достаточно глубокому снегу. Правда, нужно и знать меру, не забывать, что китайский кроссовер – это вам не УАЗик, к тому же после активных пробуксовок в салон приникает горелый запах, хотя, вполне возможно, что это не перегрев муфты, а попадание на разогретые элементы под нищем снега или грязи.

Отдельного внимания заслуживает на Exeed LX работа электронных помощников. Адаптивный круиз-контроль четко реагирует на дорожную ситуацию и достоин доверия, к тому же появляющиеся в зоне видимости датчиков другие участники движения, наглядно появляются панели управления, причем различия делаются между легковыми и грузовыми машинами. А вот система удержания в полосе вызывает смешанные чувства: она четко сигнализирует о пересечения линий разметки, но при этом не всегда дает дополнительное электронное усилие на руле, помогающие вернуть машину на прежнюю траекторию. Но, возможно, тут все дело в настройках или в особых алгоритмах работы, в которых нужно внимательно разбираться. Зато электроника сама исправно толкает машину в городских пробках вместе с общим потоком.

Еще важный момент – полноприводная версия теперь оснащается более мощным мотором. Если переднеприводная модификация имеет 1,5-литровый бензиновый мотор с 147 л.с., то LX AWD комплектуется двигателем с рабочим объем 1,6 л. и мощностью 150 л.с. Но главное этот мотор имеет более высокий крутящий момент в 275 Н·м. Это обеспечивает машине дополнительный потенциал не только в плане проходимости, но и в динамических характеристиках.

Хотя полноприводная версия и несколько тяжелее, но, согласно официальным данным, время разгона этого авто до «сотни» выросла до уровня 10,2 секунды (динамика обычного LX заявлена на уровне 10,5 секунд), а паспортная максимальная скорость поднялась до 205 км/ч (с 185 км/ч). Exeed LX AWD резво ведет себя на дороге и по ощущениям – автомобиль хорошо держит крутую дугу поворота, информативно реагирует на движение руля. Неплохо проявляет себя шумоизоляция, которая позволяет насладиться качественной акустической системой.

На презентации LX AWD глава марки Exeed в России Геннадий Баранов рассказал, что компания рассчитывает на значимую долю продаж новых полноприводных автомобилей. Однако существенным сдерживающим фактором в продвижении новинки будет более высокая цена: в России Exeed LX AWD предлагается в топовой комплектации Premium Plus за 3,75 млн руб., что почти на полмиллиона рублей дороже, чем самая дорогая версия (Prestige Plus) модели LX с передним приводом. Хотя, в сегменте премиум, который Exeed продолжает успешно осваивать, такая переплата, возможно, не будет казаться столь критичной. К тому же в полноприводной версии LX получает ряд дополнительных люксовых опций типа вентиляция сидений. Всего же по итогам ушедшего 2022 года Exeed удалось реализовать в России 13,6 тыс. автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем в 2021 году.