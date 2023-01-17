Германские промышленники ждут рецессии

Как сообщает Reuters, по оценкам Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI, Федеральный союз германской промышленности), в этом году ФРГ ожидает рецессия. ВВП Германии, по его оценкам, сократится на 0,3%, в связи с тем, что энергетический кризис продолжит давить на индустриальные предприятия.

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В начале года будут преобладать рецессионные тенденции, заявил во вторник президент BDI Зигфрид Руссвурм, но он надеется, что с наступлением весны ситуация сможет начать улучшаться. Промышленники прогнозируют, что в этом году рост экспорта товаров и услуг из Германии будет отставать от темпов расширения мировой торговли (1% в реальном выражении против 1,5%).

При этом президент BDI отметил, что Германия отстает сейчас именно от тех экономик, где цены на энергоносители не так высоки. Он сообщил, что в текущей ситуации нельзя исключать переноса производств в другие страны.

«Фактор цен на энергию уже долгое время не только ослабляет энергоемкие компании, но и оказывает заметное влияние на всю цепочку создания стоимости в промышленности», – заявил Зигфрид Руссвурм.

Германии, для того чтобы повысить устойчивость экономики, придется, по его мнению, диверсифицировать внешнеторговых партнеров. Но отметил он, и ЕС в целом сейчас необходима умная промышленная политика в ответ на американский закон о снижении инфляции. Он надеется, что ее возможно будет проводить, избегая конфронтации с Вашингтоном.

