Глава Минобороны посетил штаб группировки войск «Восток» в зоне спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Командующий группировкой генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил министру доклад о текущей обстановке, также Шойгу заслушал командующих объединениями и соединениями.

Отмечается, что особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО, организацию фортификационных работ, создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Глава министерства поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации и вручил госнаграды. «Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», — приводятся в сообщении слова министра.

