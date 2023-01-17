Илона Маска вызвали в суд из-за сообщений о планах сделать Tesla непубличной компанией

Американский предприниматель Илон Маск предстанет перед судом в рамках разбирательства по делу о мошенничестве с ценными бумагами из-за его сообщений в соцсети Twitter о планах сделать производителя электромобилей Tesla Inc непубличной компанией.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о посте, опубликованном в августе 2018 года. Тогда Маск написал, что собирается выкупить акции Tesla по цене $420 за бумагу, добавив что «финансирование обеспечено», однако сделка не состоялась.

Один из инвесторов Tesla Глен Литтлтон подал в суд на миллиардера, а также саму компанию и членов ее совета директоров. По его мнению, заявления бизнесмена были ложными и стоили инвесторам несколько миллиардов долларов из-за скачков цен на акции, опционы и облигации Tesla, последовавшими за сообщением.

Окружной судья в Сан-Франциско Эдвард Чэнь постановил, что сообщения Маска не были правдивыми. Теперь суд присяжных, который продлится до 1 февраля, должен определить, играли ли сообщения Маска существенную роль для инвесторов и отдавал ли предприниматель себе отчет в том, что его слова не соответствуют действительности.

Отмечается, что сам Маск признает, что изучал возможность сделать Tesla частной компанией и полагал, что заручился поддержкой саудовского суверенного фонда благосостояния.

Илон Маск является гендиректором Tesla; в октябре 2022 года он стал официальным владельцем Twitter.