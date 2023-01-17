Иркутяне попросили у Путина защиты от нелегальных майнеров из Китая

Письмо с просьбой ввести дифференцированные тарифы для майнеров в Иркутской области направила инициативная группа жителей региона президенту России Владимиру Путину. Текущую ситуацию в регионе назвали критической более двух тысяч человек, подписавшихся под документом. Регион наводнили серые майнеры из России и Китая, а предельные нагрузки приводят к веерным авариям на электроподстанциях.

«Аварийные отключения электроэнергии в последнее время — не редкость, что вызывает тревогу со стороны жителей региона. Подобные отключения связаны с непрогнозируемой деятельностью нелегальных майнеров, создающих колоссальную нагрузку на электросети», — говорится в письме.

По мнению подписавшихся, Иркутская область стала центром притяжения подпольных майнеров не только из России, но и из Китая. «При использовании бытовой электроэнергии не по назначению нагрузка на распределительные сети значительно превышается, происходят аварийные отключения и даже пожары, и, как следствие, огромное количество семей по всей области остается без света и тепла, выходят из строя электроприборы», — говорится в письме. Отметим, что его подписала профессор кафедры государственного управления Байкальского государственного университета Лариса Соколова, к документу приложен список, содержащий еще две тысячи подписей жителей Иркутской области.

Как подчеркивается автором, обеспокоенность этой ситуацией раньше высказывал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в письме вице-премьеру Александру Новаку. В ноябре 2022 года федеральные власти разрешили регионам вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию, рассчитав их по принципу «чем больше тратишь — тем больше платишь». Однако руководство региона изменило мнение и неожиданно выступило против ввода таких тарифов. После этого люди стали самостоятельно собирать подписи за эту инициативу.

«Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас обратить внимание губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, а также руководства области на острую проблему воздействия нелегальных майнеров на энергосистему региона и необходимость ее скорейшего решения. Введение системы дифференцированных тарифов на электроэнергию может стать эффективной возможностью снижения нагрузки на бытовые сети и начать планомерное, поступательное развитие электрических сетей в тех территориях, где электроэнергия сейчас — важнейшее условие жизнеобеспечения людей», — резюмируется в письме.

Напомним, из-за низких тарифов в Иркутске и области потребление электричества уже несколько лет растет двузначными темпами, при том что население региона не растет, а сокращается. Чаще всего добытчики криптовалюты размещают частные майнинговые фермы в квартирах и подвалах многоквартирных домов, а счета оплачивают как обычные граждане по среднему тарифу.

Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный в декабре 2022 года, большинство жителей Иркутска поддерживает ввод дифтарифов на электроэнергию, чтобы пресечь негативные последствия «серого» майнинга. Как отмечалось, в числе позитивных эффектов от введения дифференцированного тарифа, по мнению иркутян, — соблюдение принципа бережного потребления электроэнергии (такое мнение высказали 13%), борьба с нелегальным майнингом (8%), стабильность работы энергосистемы (7%), а также рост поступлений в бюджет (6%).