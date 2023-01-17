Холдинг «Мираторг» в 2022 году нарастил выпуск полуфабрикатов на 8%

Агрохолдинг «Мираторг» в прошлом году увеличил производство полуфабрикатов и готовых блюд на 8% по сравнению с показателем за 2021 год, до 83,7 тыс. т.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Агропромышленный холдинг "Мираторг" в 2022 году увеличил объем производства полуфабрикатов и готовых блюд на 8% — до 83,7 тыс. тонн», — указывается в сообщении.

В компании отмечают, что мясные полуфабрикаты и готовые кулинарные блюда поступают в продажу с производственных комплексов «Мираторг-Запад» в Калининградской области, а также с завода кулинарных блюд под Брянском. Выпуск собственной замороженной овощной продукции у «Мираторга» налажено на заводе «Витамин» в Подмосковье.

Главная «Фабрика-Кухня» агрохолдинга — специализированное предприятие, производящее полуфабрикаты и готовую продукцию — находится в подмосковном Домодедове. «Готовую еду здесь выпускают во всех видах — супы, второе, салаты, выпечка — всего более 500 наименований», — подчеркивается в пресс-релизе.

Готовые блюда от «Мираторга» закупают кафе и рестораны, также они пользуются спросом у посетителей продуктовых магазинов.

«Мираторг» основан в 1995 году, это один из крупнейших производителей и поставщиков свинины и говядины в РФ. Компания работает в 19 российских регионах. Совместно с компанией «Вкусно — и точка» в 2023 году холдинг построит завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для поставок в рестораны сети.