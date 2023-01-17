Количество китайцев уменьшилось впервые за 60 лет

Демографический рост в Китая показал отрицательные результаты впервые с 1961 года, когда резкое сокращение численности населения стало следствием массового голода 1959-1961 годов, спровоцированного политикой «большого скачка» и неблагоприятными климатическими явлениями.

Согласно докладу, опубликованному 17 января Государственным статистическим управлением КНР, спустя 60 лет негативная тенденция возобновилась. «В 2022 году число новорожденных составило 9,56 млн, — говорится в документе. Количество смертей достигло 10,41 млн». По итогам 2021 года численность населения Китая составляла 1,412 млрд человек.

Мировые СМИ, в частности, The Washington Post, делают из опубликованных статистических данных далеко идущие выводы о приближении демографического, а вслед за ним и экономического кризисов, которые дополнительно усугубят последствия долго господствовавшей в Китае политики «одна семья — один ребенок».

Усилия по снижению рождаемости начали предпринимать в КНР в середине 1970-х гг. из-за опасений, что численность населения страны вскоре превысит возможности по обеспечению его продовольствием. Вслед за пропагандой «современного» образа жизни: более позднее вступление в брак, большие перерывы между рождением детей, меньшее количество отпрысков — пришли ограничения. В 1980 г. было введено знаменитое — «не более одного ребенка на семью» — сохранявшееся до 2016 г.

Его последствиями стал заметный гендерный дисбаланс: численность мужчин в Китае сейчас превышает число женщин на 32 млн, так как при возможности определить пол ребенка до рождения родители массово прибегали к селективным абортам. А также старение населения: согласно докладу, в 2022 г. доля граждан старше 65 лет достигла почти 15%.

В середине 2010-х государство начало предпринимать меры по выправлению ситуации. В 2016 г. семьям разрешили иметь по два ребенка, а в 2021 г. — по три. Но, очевидно, этих мер недостаточно. По оценкам ООН, уже в 2023 году Китай может уступить Индии свое положение самой населенной страны.

