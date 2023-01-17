Курс рубля: такого никто не ожидал

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России в декабре 2022 года вырос на 8,3% по отношению к ноябрю, дал накануне предварительную оценку курсовой динамики ЦБ РФ. А за весь 2023 год рост этого показателя составил 25%.

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Тот же показатель к доллару в 2022 году вырос на 18,4%, к евро — на 22,9%.

Напомним, что реальный эффективный валютный курс учитывает разницу в инфляции внутри страны и у ее внешнеторгового партнера (в случае корзины валют — у стран, чьи валюты в нее входят), а также долю этого партнера (партнеров) во внешней торговле страны.

В 2021 году, отметили аналитики главного банка России, реальный эффективный курс рубля к корзине валют также рос, однако тот рост был существенно скромнее — на 9,1%.

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Средний номинальный курс доллара к рублю в 2022 году составил 67,46 руб./долл. против 73,65 руб./долл. в 2021 году. А средний номинальный курс евро к рублю в 2022 году составил 70,86 руб./евро против 87,16 руб./евро в 2021 году.

Отметим, что мало кто из аналитиков не только в начале минувшего года, когда тоже хватало негативных прогнозов по рублю, и во всяком случае после начала специальной военной операции России на Украине прогнозировал, что к концу года валютный рынок придет с такими данными по курсу рубля. Тем более, что первой реакцией рынка бал антирублевый шок.

Впрочем, такие аналитики все же были — в журнале «Эксперт».

«”Двести рублей за доллар — невозможный вариант, — хором говорят аналитики”. — Реально 70 и меньше в перспективе нескольких месяцев» — писал «Эксперт» уже 5 марта 2022 года, во втором выпуске после начала СВО.

Нужно констатировать, что так и вышло. Причем курс рубля к доллару довольно долго находился у давно не виданной отметки в 50 рублей. И был бы еще выше, если бы не действия скорее всего самих же денежных властей РФ.

Рублю все по балансу

Сейчас курс рубля продолжает укрепляться, отмечает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт, и в целом это следует рассматривать как коррекцию на падение курса в конце прошлого года. Заработало бюджетное правило, и на валютный рынок вышел Минфин, чтобы за счет продажи валюты пополнить бюджет от недополученных нефтегазовых доходов. Вторая задача Минфина, уже в роли маркетмейкера — не допустить сильного ослабления, как, впрочем, и значительного укрепления рубля, замечает эксперт.

«Текущий курс рубля представляется наиболее сбалансированным и устраивает как ЦБ России, равно как и Минфин, — полагает эксперт. — Естественно на курс рубля опосредованно будут влиять стоимость нефти и газа, ситуация в Китае и в целом геополитическая обстановка в мире. Непосредственно же на курс рубля может повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на февральском заседании, думаю, что она останется неизменной».

Станислав Бовт ожидает, что в ближайший квартал мы не увидим существенного изменения курса рубля по отношению к основным валютам. Волатильность сохранится, диапазон колебаний останется в значениях 65-75 рублей за доллар. Реальный эффективный курс рубля, по его мнению, останется на прежнем уровне — как минимум в первом квартале текущего года.

Бюджетное правило и его роли

Роль бюджетного правила — снижать чувствительность экономики к турбулентности сырьевого рынка благодаря наличию резервного фонда, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Для нацвалюты работа бюджетного правила приводит к уменьшению волатильности рубля. Причем волатильность курса нацвалюты гасится как на его укреплении, так и на ослаблении.

Сейчас, указывает аналитик, после резкой девальвации рубля в декабре 2022 года, наблюдается постепенная стабилизация курса — доллар вернулся к уровням ниже 70, а юань к 10. А введенное с 13 января бюджетное правило выступает именно драйвером поддержки нацвалюты, поскольку работает от продажи инвалют, а сейчас исключительно китайского юаня на фоне блокировки операций в токсичных валютах ЕС и США.



Как указывает Михаил Зельцер, объемы ежедневных продаж ЦБ по заказу Минфина не такие уж и большие, лишь 3,2 млрд в пересчете на рубли, тем не менее это усиливающий фактор локального укрепления рубля. По оценкам БКС, курс доллара в январе — начале февраля в моменте может опуститься даже ниже 67,5, скажется дополнительное влияние налогового периода.

Тем не менее, равновесный курс нацвалюты на 2023 год может составить около 70+, а это значит, полагает аналитик, что после очередной волны укрепления рубль может и локально ослабнуть, особенно если котировки нефти восстановятся, дефицит бюджета сократится, и бюджетное правило будет работать уже в обратную сторону: на покупку юаней, заключает аналитик.

Отметим парадокс, в соответствии с которым можно не без оснований прогнозировать снижение курса национальной валюты при росте цены одного из главных экспортных товаров страны. Впрочем, так или иначе, в минувшем году не только курс рубля, но и экономический курс в целом менялся в лучшую сторону, что можно благожелательно счесть долгосрочным трендом.