Медь удивляет ценами с начала года

Фьючерсы на медь в начале недели снизились до 4,1 доллара за фунт после подъема в пятницу, 13 января, к своему семимесячному максимуму — отметке 4,2 доллара. Опасения инвесторов, связанные со снижением глобального роста, остановили ралли, вызванное возобновлением экономического роста в Китае.

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Тем не менее, цены на медь остаются более чем на 9% выше с начала года — после того, как крупные игроки отрасли предупредили, что мировое производство не сможет соответствовать более высокому спросу на металл, поскольку современные экономики переходят на зависящие от меди возобновляемые источники энергии.

Сбои в горнодобывающей промышленности в Перу усилили опасения по поводу дефицита, а крупнейший производитель — Чили — прогнозировал к тому же, что его производство сократится почти на 6% в 2023 году. Запасы на складах LME и SHFE упали до менее чем 186,4 тыс. тонн, что достаточно для поддержания мирового потребления чуть более двух дней. На этом фоне горнодобывающий гигант Glencore оценил совокупный дефицит предложения в 50 млн тонн до 2030 года.

Ралли продолжается, но не быстрое

С февраля по июль 2022 года на мировом рынке меди наблюдалось снижение цен, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее словам, оно было обусловлено сокращением спроса в Китае, а также ужесточением денежно-кредитной политики центральных банков, активно влияющих на работу институциональных инвесторов. Стоимость фьючерсов на LME опустилась от 10648 до 7164 долл. за тонну. С июля по октябрь 2022 года рынок меди пребывал в некоторой консолидации в диапазоне 7300—8100 долл. за тонну.

В конце октября 2022 года рынок постепенно начал выходить в рост, рассказывает эксперт. В конце третьего квартала стало понятно, что китайская экономика постепенно будет открываться, а это означало автоматическое увеличение потребления меди в стране. Кроме того, национальные органы в Китае сообщали о необходимости пополнения стратегических запасов меди на 80—100 тыс. тонн рафинированного металла. Официальная статистика по этим закупкам отсутствует.

В связи с этим началось движение стоимости фьючерсов на бирже LME вверх — цены выросли от 7300 долл. в октябре 2022 год до 8255 долл. за тонну к концу 2022 года. Естественно, это породило спекулятивную накачку рынка через торговлю, которую вели крупные институциональные инвесторы.

С начала 2023 года наблюдается настоящее ралли — цены превысили 9000 долл. за тонну. Это, считает Лукичева, можно отнести на принудительное закрытие коротких позиций по достижении сильного уровня сопротивления в районе 8500-9000 долл. за тонну, на активную закупку меди в китайские резервы, а также на перуанский фактор — в последнее время появилось несколько тревожных новостей из Перу, где объявлено ЧП из-за социальных волнений и беспорядков. Маловероятно, впрочем, что эти беспорядки окажут значимое влияние на добычу меди в стране.

Заметим здесь, что Перу — страна с крупнейшими запасами меди в мире после Чили. Практически вся добываемая здесь медь экспортируется, причем в виде концентрата. Основная масса населения страны живет в бедности и весьма неблагоприятных условиях — и это на фоне прибылей, которые получают иностранные добывающие компании. Такая ситуация, естественно, используется в конкурентной борьбе. В частности, рудник Лас Бамбас, за который в настоящее время ведётся борьба, разрабатывают китайские компании, и у конкурентов есть возможность в условиях сжимающихся ресурсов и кратно растущего потребления выдавить соперников с мирового рынка меди, лишив их доступа к добыче.

И все же эта история вряд ли существенно повлияет на добычу меди в стране, уверена Лукичева. Низкие значения добычи наблюдались и в начале 2022 года, а во второй половине производство подрастало. Значит, по его итогам будет либо незначительное снижение, либо производство на уровне 2021 года.

Так или иначе, эти новости вполне могут служить поводом для подпитки текущего ралли, считает Лукичева. С 22 января года в Китае начнется недельное празднование нового года по лунному календарю, которое сильно снизит экономическую активность в стране. В связи с этим в ближайшие дни может произойти коррекция цен на медь вниз.

В целом же по итогам 2022 года среднегодовая стоимость меди сократилась на 5% г/г, составив 8814,3 долл. за тонну (LME). В нынешнем году ожидается либо сохранение цены на текущем уровне, либо незначительный рост — в зависимости от состояния мировой экономики и силы ожидаемой рецессии. Среднегодовая стоимость меди в 2023 году ожидается в диапазоне 7950-9200 долл. за тонну, прогнозирует Оксана Лукичева.

Медные цены не пустят наверх

Тем временем во вторник, 17 января, цены на медь на утренних торгах демонстрируют легкую отрицательную динамику, продолжая вчерашнюю коррекцию и увеличивая снижение еще на 0,3% до 1,9% с начала недели, отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. По его словам, в некотором смысле участники торгов исчерпали возможности информационных триггеров для роста котировок меди — по крайне мере, на этой неделе. Первичный позитивный эффект от демонтажа ограничений политики нулевой терпимости к COVID-19 в Китае уперся в высокий рост заболеваемости, который может продлиться до февраля-марта.

Так что теперь инвесторам хотелось бы увидеть реальные цифры, подтверждающие экономическое улучшение. А с этим пока есть сложности, полагает эксперт. Если посмотреть на опубликованные сегодня утром, 17 января, свежие данные по Китаю, то можно увидеть, что несмотря на более позитивную, чем ожидалось, экономическую статистику, они указывают на существенное замедление китайской экономики в конце 2022 года.

Годовые темпы роста ВВП Китая снизились с 3,9% до 2,9%, а квартальные — с 3,9% до 0,0%. Можно, конечно, попробовать зацепиться за улучшение на китайском рынке труда, где безработица сократилась с 5,7% до 5,5% в декабре, или за сокращение спада розничных продаж до 1,8% г/г против спада на 5,9% в ноябре. Но сути это не меняет. Рост занятости и потребления может оказаться временным проявлением быстрого снятия антиковидных мер, а вот экономический рост Китая пока замедляется.

Аналогично обстоят дела и с другим триггером роста цен на медь, продолжает Федоров. Снижение доллара на прошлой неделе на 1,8% к корзине основных валют помогло котировкам меди показать самый сильный недельный прирост с ноября 2021 года (7,5%). Инвесторы на прошлой неделе радовались замедлению инфляции в США и потенциальному смягчению траектории ужесточения политики ФРС.

Однако с этого понедельника американская валюта не только не падает, но и даже подрастает. В индексе доллара (DXY) это пока скромные 0,3%, однако в паре с китайским юанем, а именно эту пару теперь называют главным движителем валютного рынка, «американец» с понедельника прибавил чуть более 1,0%, до отметки 6,78.

Явных причин для изменения динамики доллара — например, в виде жестких заявлений со стороны представителей ФРС, у которых на этой неделе запланировано большое количество выступлений, — не было, констатирует Федоров. Можно апеллировать к сегодняшней статистике из Китая, но рост американского доллара наблюдался и вчера, 16 января, до выхода китайских данных.

Так что, возможно, инвесторы с тревогой смотрят на другие события этой недели — вроде достижения лимита госдолга США в четверг, 19 января, с последующей политической разборкой между республиканцами и демократами. Или на приближение китайского Нового года, который резко снизит экономическую активность Китая уже на следующей неделе.

Оба фактора, уверен аналитик, не только позитивны для американской валюты, но и негативны для цен на медь. Политическая дестабилизация в США — повод для сокращения позиций в рисковых активах, в том числе промышленных металлах, ориентированных на экономический рост и выход в американский доллар. А замедление экономической активности Китая на следующей неделе влечет за собой слабость юаня и сокращение спроса на сырье — в том числе и на медь.

Техническая картина, говорит Алексей Федоров, подтверждает, что котировки меди достигли сильного уровня сопротивления 9200 долл. за тонну, пробить который на этой неделе, а возможно и в ближайшие месяцы будет чрезвычайно сложно. Так что более логичным выглядит коррекция цен в направлении ближайшего уровня поддержки 8300-8500 долл. за тонну, которая в том числе позволит снять накопившуюся в последние полторы недели техническую перекупленность на рынке меди.