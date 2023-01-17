«Мегафон» запустил новую базовую станцию в аэропорту Йошкар-Олы

Мобильный оператор «Мегафон» модернизировал собственную сеть на территории аэропорта Йошкар-Олы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора, компания запустила новую базовую станцию в поселке Аэропорт, где находится воздушная гавань. «В результате удалось ускорить передачу данных и расширить емкость сети не только для пассажиров и сотрудников транспортного хаба, но и для жителей поселка и ближайших населенных пунктов, а также соседних дачных массивов», — подчеркивается в сообщении.

Как уточняют аналитики компании, за последний месяц улетающие и прилетающие пассажиры использовали порядка 3 ТБ данных. Отмечается, что чаще всех в аэропорту в сеть выходили туристы и приезжающие в командировку из Санкт-Петербурга, Кировской и Вологодской областей, а также из Татарстана и Москвы. Значительный объем трафика пришелся на онлайн-кинотеатры.

По словам директора «Мегафона» в Марий Эл Алексея Кошкина, современная телеком-инфраструктура делает более комфортными услуги, которые предоставляет аэропорт. «Теперь путешественники могут пользоваться необходимыми сервисами по прилете и в ожидании рейса — вызвать такси, завершить рабочие вопросы, пообщаться с близкими по видеосвязи», — пояснил топ-менеджер.