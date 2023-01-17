Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Минобороны на брифинге 17 января сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжили наступательные действия, уничтожив здесь за сутки более 60 украинских военнослужащих, и шесть автомобилей, три боевые бронированные машины и один танк.

На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка (ДНР). Севернее населённых пунктов Левадное и Владимировка (ДНР) уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских боевиков, 3 пикапа и 2 боевые бронированные машины.

На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа ВС РФ нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). В районе населённого пункта Лиман Первый (Харьковская область) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника здесь составили более 50 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 пикапа и танк.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили в районе населённого пункта Песчаное (Харьковская область) гаубицу «Краб» польского производства, в районе населённого пункта Лозовая (Харьковская область) – самоходную гаубицу М109 «Паладин» производства США и боевую машину РСЗО «Град», в районе населённого пункта Терны (ДНР) – гаубицу Д-20, в районе населённых пунктов Марьинка и Орловка (ДНР) – 2 гаубицы «Гиацинт-Б», в районах населённых пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка (Запорожская область) – 2 самоходные гаубица «Акация», а в районах населённых пунктов Змиевка и Новокаиры (Херсонская область), Софиевка (ДНР) и города Орехов (Запорожская область – 5 гаубиц Д-30.

Помим о этого, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили 4 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США – 2 станции AN/ТPQ-50 в районах населённых пунктов Мыловое и Дудчаны (Херсонской область), 1 радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населённого пункта Угледар (ДНР) и 1 американская радиолокационную станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населенного пункта Сеньково (Харьковская область).

Российские системы ПВО за последние сутки сбили 6 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Кременная (ЛНР), Никольское и Петровское (ДНР). Было перехвачено 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Уды (Харьковская область), Смоляниново (ЛНР), города Донецк и Харцызск (ДНР). Кроме того, системы ПВО ВС ФР сбили противорадиолокационную ракета HARM (Херсонская область) и ракету ОТРК «Точка-У» (Бердянск).

Как ранее писал «Эксперт», министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне проведения СВО на Украине.

Особое внимание глава Минобороны обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, организацию фортификационных работ, создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений. Кроме того, Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации и вручил госнаграды.

