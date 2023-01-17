Вчерашнее сообщение Минфина о том, что спрэд российской нефти поставил новый антирекорд к эталонному сорту Brent, заставил инвесторов пересмотреть свои краткосрочные взгляды на рубль и динамику акций. Все понимают, что снижение нефтегазовых доходов не будет в полной мере компенсировано продажей юаней из Фонда национального благосостояния и негативно отразится на экономике.
Нефтяной потолок опять придавил рублевые активы
Трейдеры переосмысливают влияние нефтяного потолка цен на рублевые активы. Пока они их продают. В Сбере началась коррекция по факту выхода отчетности.
Коллаж: Тамара Ларина
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