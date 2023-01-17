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Нефтяной потолок опять придавил рублевые активы

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
17 января 2023, 13:09

Трейдеры переосмысливают влияние нефтяного потолка цен на рублевые активы. Пока они их продают. В Сбере началась коррекция по факту выхода отчетности.

Коллаж: Тамара Ларина