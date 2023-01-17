Новичок на бирже

В 2023 году цены на нефть и газ демонстрируют положительную динамику. При этом не только Brent и WTI дорожают — российская Urals растет в два раза быстрее своих западных «коллег» — в середине января «черное золото» поднималось более чем на 7% и достигало отметки в 61,88 долларов за баррель. Цены на газ при этом по-прежнему остаются на высоких ценовых значениях — на уровне 800 долларов за тысячу кубометров. В результате нефтегазовый сектор оказался в центре внимания инвесторов. Аналитики Freedom Finance Global уверены, что цены на углеводороды останутся волатильными в текущем году, но ряд факторов поддержит их на высоком уровне.
Привлекательный сектор
Нефтегазовый сектор сегодня имеет достаточно хорошие перспективы для роста. В целом нефть и газ еще многие годы будут иметь доминирующее положение в структуре мирового потребления. Если говорить о российском фондовом рынке, то именно в данном секторе и находятся его главные бенефециары. При этом многие из них регулярно выплачивают дивиденды. Так, например, очень щедрые выплаты провел «Газпром» — 51,03 руб. на акцию. Напомним, что весной акционеры не одобрили дивиденды на ГОСА, что весьма потрясло рынок, но уже осенью 2022 года они все таки были утверждены. Также за прошедший год хорошей прибылью поделились с акционерами «Башнефть» — 117,29 руб. и ЛУКОЙЛ — 256 руб. на акцию. С учетом того, что в России многие компании вовсе отказались от дивидендов в прошлом году, лучше делать ставку на тех, кто продолжает их выплачивать. В этом плане лучше присмотреться к бумагам иностранных компаний. Например, на СПБ Бирже можно приобрести акции казахстанского нефтегазового гиганта «КазМунайГаза», который также имеет очень привлекательную дивидендную политику — в течение трех лет компания планирует направлять на дивиденды не менее 200–250 млрд тенге ежегодно при условии, что нефть Brent будет стоить более 70 долларов за баррель. Минимальный размер дивидендов составит от 30% до 50% от свободного денежного потока.
Компания провела IPO в начале декабря прошлого года на казахстанской бирже, а несколькими днями позже организовала вторичное размещение на СПБ Бирже. К участию в IPO были допущены не только резиденты Казахстана, но и иностранцы, у которых открыт счет у одного из казахстанских брокеров. Также российские инвесторы получили возможность покупать бумаги КМГ на СПБ Бирже через своего брокера в России.
Рождение «голубой фишки»
Основной акционер КМГ — суверенный фонд благосостояния Казахстана «Самрук-Казына», который в будущем еще планирует провести серию IPO основных активов, а первым стал как раз «КазМунайГаз». Листинг в будущем могут получить горнорудная корпорация «Таукен-Самрук», крупнейший региональный авиаперевозчик «Эйр Астана», «Казпочта», электроэнергетический холдинг «Самрук-Энерго» и «Казахстанские железные дороги».
«КазМунайГаз» получил привлекательную оценку в результате IPO в размере 11 млрд долларов, при этом к балансовой стоимости КМГ это очень хороший дисконт — по итогам января-сентября 2022 года выручка «КазМунайГаза» составила около 14,8 млрд долларов, а EBITDA — 4,5 млрд долларов. Это стало поводом для роста на старте торгов — бумаги разместили по цене 8406 тенге, а к 13 января акции прибавляют уже более 9%. По оценке аналитиков Freedom Finance Global, «КазМунайГаз может вырасти еще на 40% — до 12800 тенге.
Акции КМГ торгуются в тенге — это дополнительным способ диверсифицировать инвестиционный портфель по валютам. Активы в иностранной денежной единице сегодня для инвесторов наиболее привлекательны и надежны на фоне высокой волатильности рублевых бумаг.
Для инвестора акции «КазМунайГаза» — это отличная возможность купить сильный актив по привлекательной цене в преддверии восстановительного роста после просадки в прошлом году. В свою очередь, дорожающая нефть добавит «КазМунайГазу» поводов для подъема.
Почему вырастут цены на нефть?
- Отмена антиковидных ограничений в Китае. Если политика нулевой терпимости к COVID-19 будет отменена, что сейчас и происходит, это позволит производствам не останавливать свою работу из-за локдаунов, что в свою очередь приведет к восстановлению спроса на нефтепродукты в Китае и, как следствие, — на мировом рынке.
- Повышенный спрос на нефтепродукты в отопительный период. Из-за высоких цен на газ и уголь нефтепродукты используются как альтернативное топливо.
- Окончание продаж из стратегических резервов США и начало пополнения резервов — в среднем в 2022 году они составляли 0,6 млн баррелей в сутки.
- Жесткая политика ОПЕК+. С ноября 2022 года ОПЕК+ сократил квоты на добычу на 2 млн баррелей в сутки. Снижение добычи странами ОПЕК+ на фоне роста спроса на нефтепродукты в отопительном сезоне будет способствовать повышению цен на углеводороды.
- Летний период. Во второй половине года на нефтяные цены повлияет традиционный летний водительский сезон (driving season), а также спрос на электроэнергию для охлаждения помещений.
- Сокращение экспорта нефти из России из-за введения эмбарго. Цена нефти Urals растет на фоне того, что Китай не присоединился к эмбарго на экспорт российской нефти, а значит продолжит ее экспортировать, поддерживая на нее спрос. При этом, если цена Urals будет держаться выше отметки в 60 долларов за баррель, это не позволит импортировать ее тем странам, которые присоединились к условию о потолке цен. В результате это может стать причиной еще большего дефицита «черного золота» на мировом рынке и роста нефти Brent в ближайшее время до 85 долларов за баррель, а в среднесрочной перспективе — до 90 долларов.