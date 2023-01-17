Новичок на бирже

В 2023 году цены на нефть и газ демонстрируют положительную динамику. При этом не только Brent и WTI дорожают — российская Urals растет в два раза быстрее своих западных «коллег» — в середине января «черное золото» поднималось более чем на 7% и достигало отметки в 61,88 долларов за баррель. Цены на газ при этом по-прежнему остаются на высоких ценовых значениях — на уровне 800 долларов за тысячу кубометров. В результате нефтегазовый сектор оказался в центре внимания инвесторов. Аналитики Freedom Finance Global уверены, что цены на углеводороды останутся волатильными в текущем году, но ряд факторов поддержит их на высоком уровне.

Привлекательный сектор

Нефтегазовый сектор сегодня имеет достаточно хорошие перспективы для роста. В целом нефть и газ еще многие годы будут иметь доминирующее положение в структуре мирового потребления. Если говорить о российском фондовом рынке, то именно в данном секторе и находятся его главные бенефециары. При этом многие из них регулярно выплачивают дивиденды. Так, например, очень щедрые выплаты провел «Газпром» — 51,03 руб. на акцию. Напомним, что весной акционеры не одобрили дивиденды на ГОСА, что весьма потрясло рынок, но уже осенью 2022 года они все таки были утверждены. Также за прошедший год хорошей прибылью поделились с акционерами «Башнефть» — 117,29 руб. и ЛУКОЙЛ — 256 руб. на акцию. С учетом того, что в России многие компании вовсе отказались от дивидендов в прошлом году, лучше делать ставку на тех, кто продолжает их выплачивать. В этом плане лучше присмотреться к бумагам иностранных компаний. Например, на СПБ Бирже можно приобрести акции казахстанского нефтегазового гиганта «КазМунайГаза», который также имеет очень привлекательную дивидендную политику — в течение трех лет компания планирует направлять на дивиденды не менее 200–250 млрд тенге ежегодно при условии, что нефть Brent будет стоить более 70 долларов за баррель. Минимальный размер дивидендов составит от 30% до 50% от свободного денежного потока.

Компания провела IPO в начале декабря прошлого года на казахстанской бирже, а несколькими днями позже организовала вторичное размещение на СПБ Бирже. К участию в IPO были допущены не только резиденты Казахстана, но и иностранцы, у которых открыт счет у одного из казахстанских брокеров. Также российские инвесторы получили возможность покупать бумаги КМГ на СПБ Бирже через своего брокера в России.

Рождение «голубой фишки»

Основной акционер КМГ — суверенный фонд благосостояния Казахстана «Самрук-Казына», который в будущем еще планирует провести серию IPO основных активов, а первым стал как раз «КазМунайГаз». Листинг в будущем могут получить горнорудная корпорация «Таукен-Самрук», крупнейший региональный авиаперевозчик «Эйр Астана», «Казпочта», электроэнергетический холдинг «Самрук-Энерго» и «Казахстанские железные дороги».

«КазМунайГаз» получил привлекательную оценку в результате IPO в размере 11 млрд долларов, при этом к балансовой стоимости КМГ это очень хороший дисконт — по итогам января-сентября 2022 года выручка «КазМунайГаза» составила около 14,8 млрд долларов, а EBITDA — 4,5 млрд долларов. Это стало поводом для роста на старте торгов — бумаги разместили по цене 8406 тенге, а к 13 января акции прибавляют уже более 9%. По оценке аналитиков Freedom Finance Global, «КазМунайГаз может вырасти еще на 40% — до 12800 тенге.

Акции КМГ торгуются в тенге — это дополнительным способ диверсифицировать инвестиционный портфель по валютам. Активы в иностранной денежной единице сегодня для инвесторов наиболее привлекательны и надежны на фоне высокой волатильности рублевых бумаг.

Для инвестора акции «КазМунайГаза» — это отличная возможность купить сильный актив по привлекательной цене в преддверии восстановительного роста после просадки в прошлом году. В свою очередь, дорожающая нефть добавит «КазМунайГазу» поводов для подъема.