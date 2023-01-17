Основатель Quest Pistols: наркозависимый Зеленский находится на грани смерти

Юрий Бардаш – известный украинский продюсер, музыкант, основатель таких музыкальных коллективов как Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» – утверждает, что президент Украины Владимира Зеленский наркоман, которого медикаментозно поддерживают врачи, чтобы тот не умер.

По его словам, сам факт, что Зеленский употребляет наркотики, не подлежит никакому сомнению, есть доказательства, среди которых в том числе и свидетельства участников «95-й квартала».

Человек, который не сталкивался с наркотиками, не поймёт происходящее, пояснил он. При этом продюсер отметил, что в своей работе «видел многое», в том числе тесно контактировал с наркоманами, поэтому знает о чём говорит, передаёт «Украина.ру».

«Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьёзные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки», – резюмировал Бардаш, предположив, что главу «незалежной» поддерживают не только сильными лекарственными препаратами, но и электрошоком.

Как ранее писал «Эксперт», бывший главный санитарный врач страны, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предположил, что Зеленский употребляет наркотики. По его мнению, у президента Украины сформировалась зависимость к запрещённым препаратам.

«Как врач я хочу посочувствовать ему. Так как уже очевидно, что сегодня Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь», – подчеркнул специалист.

При этом он считает, что для главы «незалежной» непосильным испытанием стало то, что он возглавляет в такое время такое крупное государство.