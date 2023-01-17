Шольц решил назначить на пост министра обороны ФРГ «темную лошадку»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует предложить своего однопартийца Бориса Писториуса в качестве нового министра обороны Германии. Писториус займет ключевую роль в его кабинете после того, как Кристин Ламбрехт подала в отставку в понедельник на фоне череды скандалов.

По словам людей, знакомых с дискуссиями, которые просили не называть их до официального объявления, Шольц сообщит о своем решении позже во вторник. Об этом решении ранее узнали общественный вещатель ARD и журнал Spiegel.

62-летний социал-демократ Борис Писториус, занимающий пост министра внутренних дел земли Нижняя Саксония с 2013 года, никогда не работал на федеральном уровне.