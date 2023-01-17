Финансовые рынки Фондовый рынок

Покупатели денег пересели на транспорт

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
17 января 2023, 21:15

Ситуация на отечественном финансовом рынке в течение дня не улучшилась, несмотря на более чем 2-процентный рост нефти. Ажиотажным спросом пользовались акции транспортных компаний

Коллаж: Тамара Ларина