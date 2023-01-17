Покупатели денег пересели на транспорт

Основные события на российском рынке акций произошли в первые два часа торгов. Близость технического сопротивления 2250 пунктов по Индексу Мосбиржи и вчерашняя новость Минфина о рекордном спрэде российской нефти к мировым ценам спровоцировала коррекцию рынка на процент в течение первых двух часов торгов.

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