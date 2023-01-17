Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку с должности главы государства. Кроме того, политик вышел из состава Центрального комитета и политбюро Коммунистической партии Вьетнама.

Как пишет издание VN Express, ЦК Компартии страны принял отставку Нгуена Суан Фука.

Сообщается, что Нгуен Суан Фук принял решение добровольно, после того как выяснилось, допускал ряд нарушений со стороны представителей высшего руководства страны. По итогам расследования двое заместителей премьера ушли с должностей, в отношении двух министров и других чиновников были заведены уголовные дела.

Нгуен Суан Фук занимал пост президента Вьетнама с 5 апреля 2021 года. С 2016 по 2021 годов он работал главой вьетнамского правительства.