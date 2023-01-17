Профицит текущего счета платежного баланса в 2022 году вдвое превысил уровень 2021-го

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2022 году расширился относительно показателя предыдущего года почти в два раза и составил $227,4 млрд. Профицит внешней торговли достиг $282,3 млрд против $170,1 млрд годом ранее, сообщается на сайте Банка России.

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«Увеличение профицита счета текущих операций связано с существенным расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема поставок, обусловленного повышением мировых цен на основные товары российского экспорта», — сообщили в ЦБ.

Регулятор также отметил, что в целом за 2022 год объем импорта товаров и услуг сократился, при этом наблюдавшееся в первом полугодии снижение импорта относительно соответствующего показателя предыдущего года сменилось постепенным его восстановлением.

За год из России было экспортировано товаров на $628,1 млрд ($550 млрд в 2021 году), импортировано — на $345,8 млрд ($379,9 млрд в 2021-ом).

Рост совокупного дефицита первичных и вторичных доходов регулятор объяснил динамикой личных трансфертов, включая оплату труда: их поступление от нерезидентов сократилось, а направление за рубеж увеличилось. Баланс первичных и вторичных доходов оценен в -$54,9 млрд (против -$47,8 млрд в 2021 году).

«Значимое расширение положительного сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано как снижением обязательств перед нерезидентами, так и соразмерным ростом иностранных активов российской экономики», — подчеркнули в ЦБ.