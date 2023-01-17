Путин отметил, что газовые компании РФ в 2022 году получили хорошую прибыль на фоне снижения добычи

Мировые цены на газ выросли из-за западных санкций, поэтому российским газовым компаниям удалось получить хорошую прибыль.

На это указал президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.

«Cнизилась добыча природного газа: объём снизился на 11,8 процента. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран. В результате российские газодобытчики, экспортеры сработали в последние два года с хорошей прибылью», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что газовые предприятия «значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны».

По словам Путина, несмотря на рестрикции Запада, в России в минувшем году увеличилась добыча нефти. «Несмотря на уже упомянутое санкционное давление, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%, объем добычи составил 535 млн тонн», — сказал президент.

Также глава государства заявил, что ожидает снижения инфляции в России ниже 4% во втором квартале 2023 года.

Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, подводя итоги 2022 года, добыча компании в прошлом году составила 412,6 млрд кубометров газа, то есть почти на 20% меньше, чем годом ранее. Из этого объема 243,1 млрд кубометров холдинг направил российским потребителям и 100,9 млрд — в страны дальнего зарубежья.