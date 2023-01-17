Путин заявил о наращивании темпов работы ОПК

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны набрал серьёзные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно.

Об этом в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

По его словам, большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит именно ОПК, который за последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность.

«Российские предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно», – подчеркнул глава государства.

Путин также поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд и отметил его значимость сегодня и вообще.

Как ранее писал «Эксперт», на совещании по обеспечению потребностей ВС РФ Путин обозначил ключевую задачу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. По словам российского лидера, речь идёт об обеспечении наших подразделений и передовых частей всем необходимым.

