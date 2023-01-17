Размер ипотеки в столичном регионе за год вырос на четверть

В 2022 году банки выдали жителям Москвы и Подмосковья ипотечные кредиты на 1,4 трлн рублей, что сопоставимо с результатом 2020 года, но меньше, чем было в 2021-м (1,8 трлн рублей). По итогам декабря средний размер ипотеки в столичном регионе достиг 9,5 млн рублей, что на 25% выше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ВТБ.

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«Жители столичного региона обеспечивают львиную долю спроса на ипотеку в России: в прошлом году здесь совершалась примерно каждая третья сделка в стране. Максимальный интерес на жилищные кредиты наблюдался в декабре, когда на покупку недвижимости москвичи получили как минимум 145 млрд рублей. В результате, объем продаж показал второй результат в истории, а общая динамика спроса на ипотеку в столичном регионе сопоставима с данными по всей России», — отметил вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Именно в ВТБ заемщики столичного региона за прошлый год оформили 42 тыс. жилищных кредитов на 356 млрд рублей. Из них более половины, свыше 200 млрд рублей, были выданы в рамках льготных программ. Новостройки заняли 68% в общем объеме продаж. Чаще всего клиенты банка обращались за «Ипотекой с господдержкой-2020» (13 тыс. сделок на 113 млрд рублей, +80% по сравнению с 2021 годом). В рамках программы для семей с детьми банк предоставил жителям Москвы и Подмосковья почти 10 тыс. кредитов на 83,5 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

В целом, по оценке ВТБ, в ушедшем году банки выдали в России около 4,8 трлн рублей по ипотечным кредитам. Это второй результат в истории рынка, только в 2021-ом объем продаж достиг 5,7 трлн рублей.

