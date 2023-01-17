«Россети» к апрелю представят стоимость проекта по солнечным электростанциям в селах Сибири

Губернатор Томской области Владимир Мазур и гендиректор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин провели рабочую встречу, на которой обсудили результаты и перспективы сотрудничества.

В частности, как пишет ТАСС, компания вместе с администрацией Томской области к апрелю 2023 году планирует рассчитать стоимость проекта по строительству солнечных электростанций в отдаленных селах региона и принять решение о целесообразности его реализации.

Уточняется, что в 2021 году «Россети» собирались направить 1,45 млрд руб. на внедрение в изолированных от единой энергетической системы 28 населенных пунктах региона автономных гибридных электроустановок, использующих солнечную энергию. Уточняется, что речь идет о деревнях и поселках, расположенных в 400-500 км от региональной столицы. В настоящий момент жители некоторых сел получают электричество всего на несколько часов в сутки.

По словам гендиректора ПАО «Россети Сибирь», новая финансовая концепция позволит определить, насколько строительство солнечных станций целесообразно «в нынешних реалиях». Он пояснил, что пересмотр стоимости проекта связан с большим количеством импортных деталей, «которые стали несколько дороже, чем были до этого, мягко говоря».

ПАО «Россети Сибирь» распределяет электроэнергию на Алтае, а также в Бурятии, Туве, Хакасии, Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях. Территория обслуживания составляет почти 4 млн кв. км.