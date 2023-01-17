Россия прекратит участие в международных договорах Совета Европы

17 января 2023 года в Государственную Думу России был внесен проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Он зарегистрирован в Системе обеспечения законодательной деятельности за авторством Президента.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы, — указано в документе, — считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры…». В числе перечисленных далее документов — Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод и дополнительные протоколы к ней, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления и Европейская социальная хартия.

Кроме того, в связи с прекращением членства России в Совете было решено выплатить годовые взносы в его бюджет только за период фактического нахождения в этой организации — с 1 января по 15 марта 2022 года, то есть 5,7 млн евро вместо 33,7 млн.

Совет Европы — межправительственная организация, созданная в 1949 году для защиты в регионе прав человека, демократии и принципа верховенства права. Россия, став членом Совета в 1996 году, активно участвовала во всех предлагаемых им форматах сотрудничества и входила в топ-10 доноров организации.

Тем не менее, 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета принял резолюцию о приостановке представительства России в его основных уставных органах «в связи с вооруженным вторжением на Украину». После этого 15 марта Россия уведомила Совет о добровольном выходе из состава организации, а также о решении денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, участие в которой было бы невозможно без участия в Совете.

16 марта Комитет министров Совета Европы, в свою очередь, принял резолюцию о прекращении членства России. Как подчеркнуто в новом законопроекте, российская сторона расценивает такой дополнительный шаг как грубое нарушение Устава организации.