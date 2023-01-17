Россия расширила список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию нашей страны

Ответные санкции России коснулись представителей общеевропейских институтов, а также отдельных государств — членов ЕС. Под них подпали руководители силовых ведомств, участвующих в подготовке военнослужащих ВСУ в рамках европейской программы оказания военной помощи Киеву, главы государственных и частных компаний, производящих и поставляющих украинскому режиму военную технику. Кроме того, ограничения затрагивают отдельных депутатов Европарламента, а также некоторых частных лиц, известных систематическими публичными высказываниями против России.

В соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ всем этим лицам будет запрещен въезд на территорию нашей страны.

В МИД России вновь подчеркнули, что считают санкционные меры ЕС нелегитимными, и что любые подобные акции со стороны стран Запада будут получать своевременный и адекватный ответ.

Девятый «пакет» санкций Европейского Союза в отношении России был утвержден 16 декабря 2022 года.