Ряду компаний позволили не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений в крупных российских акционерных обществах. Органы управлений предприятий сфер энергетики, машиностроения и торговли теперь смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран, следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля.
«В целях принятия решений органом российского хозяйственного общества голоса, принадлежащие лицам недружественных иностранных государств и лицам, которые назначены (избраны) в состав органа российского хозяйственного общества из числа кандидатур, выдвинутых лицами недружественных иностранных государств, не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания органа российского хозяйственного общества», — говорится в указе.
Речь идет только о компаниях, против владельцев или бенефициаров которых введены санкции, а также если в их уставном капитале есть доли (не более 50%) иностранных лиц, связанных с недружественными государствами. Кроме того, размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 млрд рублей.
Временный порядок вступает в силу со дня официального опубликования указа и будет применяться до 31 декабря 2023 года.