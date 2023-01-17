Ряду компаний позволили не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений в крупных российских акционерных обществах. Органы управлений предприятий сфер энергетики, машиностроения и торговли теперь смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран, следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля.

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«В целях принятия решений органом российского хозяйственного общества голоса, принадлежащие лицам недружественных иностранных государств и лицам, которые назначены (избраны) в состав органа российского хозяйственного общества из числа кандидатур, выдвинутых лицами недружественных иностранных государств, не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания органа российского хозяйственного общества», — говорится в указе.

Речь идет только о компаниях, против владельцев или бенефициаров которых введены санкции, а также если в их уставном капитале есть доли (не более 50%) иностранных лиц, связанных с недружественными государствами. Кроме того, размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 млрд рублей.

Временный порядок вступает в силу со дня официального опубликования указа и будет применяться до 31 декабря 2023 года.

