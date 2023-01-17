РЖД сообщили о росте погрузки угля с Эльгинского месторождения в Якутии на 18,3% в 2022 году

В прошлом году Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») нарастила объем погрузки угля с месторождений Дальнего Востока на 7,5% в годовом выражении, до 32,8 млн тонн.

Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что погрузка с Эльгинского месторождения в Якутии выросла на 18,3% и составила 17,3 млн тонн.

В общей сложности на экспорт по ДВЖД в 2022 году с дальневосточных месторождений отправлено 25,8 млн тонн угля, что превышает показатель 2021-го на 13,8%.

Эльга — крупнейшее в РФ и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют приблизительно 2,2 млрд т по стандартам JORC, добыча в 2021 году — 14,7 млн т. В рамках освоения месторождения строится Тихоокеанская железная дорога для вывоза угля через строящийся порт «Эльга» мощностью 30 млн т на берегу Охотского моря в Хабаровском крае. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2024-2025 годы.