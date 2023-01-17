Сергей Шойгу провел совещание по увеличению армии России до 1,5 млн человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил РФ.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счёт усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации», — заявил Шойгу в ходе выступления на коллегии ведомства.

Глава Минобороны особо подчеркнул, что все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники, а также строительством инфраструктуры для размещения войск.

В августе 2022 года президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. Помимо кадровых военных, в армии состоит гражданский персонал, численность которого составляет приблизительно 40% от основного состава ВС.

В декабре Шойгу заявил, что расширение НАТО требует от России ответных мер в военной сфере. Одним из таких шагов глава Минобороны назвал создание двух новых военных округов — Ленинградского и Московского.