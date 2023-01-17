Чем обернется окончание сланцевой революции в США для мира

В случае со сланцевой революцией, окончание которой окончательно признали все, что, однако, не означает, конечно, автоматического исчезновения с лица земли, по крайней мере, пока сланцевиков и сланцевых нефти и газа, обращает на себя внимание один любопытный момент, а именно – совпадение в данном конкретном случае интересов Уолл-стрит и Саудовской Аравии (КСА). Сланцевики во многом могут благодарить за свой упадок уоллстритовские банки, которые несколько последних лет очень сильно недофинансировали как разведку новых нефтяных месторождений, так и само производство, т.е. добычу нефти. Уход с нефтяного рынка сланцевиков в качестве энергичного игрока едва ли вызовет слезы у кого-то на Уолл-стрит.

Что же касается Эр-Рияда, неофициального лидера ОПЕК и, в определенной мере, всего нефтяного рынка, то окончание сланцевой революции возвращает ему и остальным нефтедобывающим странам былую силу и влияние. Т.е. все возвращается к тому, что было на рубеже веков, с одной небольшой разницей, имеющей тем не менее огромное значение: за окном 23-й, а не, скажем, первый год XXI века, и нефтедобывающие страны и, в первую очередь, монархии Персидского залива во главе с КСА уже не те, какими они были 15-20 лет назад. Сейчас Эр-Рияд – активный игрок на геополитической арене, борющийся за лидерство в регионе и наверняка мечтающий о выходе в недалеком будущем и на глобальную арену, где он будет поигрывать нефтедолларовыми мускулами. Из новых амбиций КСА плавно вытекает и все более частое несовпадение интересов Эр-Рияда и Вашингтона по постоянно растущему кругу вопросов и проблем.