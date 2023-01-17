Попытка Евросоюза оценить среднюю стоимость сжиженного газа провалилась

Дебют ценообразующего механизма для сжиженного газа (СПГ) не удался. Европейские энергетические регуляторы не смогли проверить механизм ценообразования в рамках начавшего действовать полтора месяца назад потолка цен на газ, потому что не получили достаточно данных от участников рынка.

Определение цены СПГ общеевропейским Агентством по сотрудничеству европейских регуляторов (ACER) должно было стать первым шагом в планах Евросоюза (ЕС) запустить новый европейский эталонный образец для СПГ, которым Брюссель заменяет трубный газ из России. Установленной регулятором ценой на сжиженный газ будут пользоваться европейские покупатели при заключении контрактов на его приобретение. Исторически ценообразование в газовом секторе Европы было привязано к голландским фьючерсам TTF, но рынок в Амстердаме стал в прошлом году слишком волатильным.

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На бумаге план установления каждый день нового ценового эталона выглядел вполне эффективно, но на практике первый блин у ACER вышел комом. Регулятор не смог определить цену на сжиженный газ, как планировалось, 13 января, потому что полностью удовлетворяли требованиям, необходимым для оценочного механизма, лишь 2 из 9 транзакций, т.е. слишком мало для определения цены. В понедельник, 16 января, ACER вновь не получил необходимых и достаточных данных.

Официальный представитель ACER сообщил Reuters, что регулятор вполне мог получить заявки на грузы, торгуемые по долгосрочным контрактам на условиях «франкоборд», при которых продавец оплачивает как доставку товара до погрузки, так и саму погрузку на борт; или с условием доставки в течение месяцев или даже лет. Дело в том, что оба этих вида транзакций не могут участвовать в установлении спотовой цены на каждый день.

Пока механизм установления цен работает, вернее должен работать в тестовом режиме. ACER планирует начать ежедневно сообщать рекомендуемую цену СПГ с 1 апреля, т.е. к концу марта механизм должен быть отлажен.

В Еврокомиссии, по словам ее представителя, надеются, что введение ежедневного ценообразования на СПГ придаст газовому рынку Европы дополнительную прозрачность. В Брюсселе очень не хотят допускать скрытые схемы, которые вынудят членов Евросоюза конкурировать друг с другом при покупке газа. В Еврокомиссии (ЕК) не столько боятся самой конкуренции, сколько того, что она может привести к повышению цен на сжиженный газ, т.е. того самого, с чем они борются.

В ЕК также объяснили еще одну причину отказа от установления цен при помощи TTF и введения нового механизма ценообразования: голландские фьючерсы работают на основе поставок трубного газа, который доминировал на континенте до прошлого года. Сейчас же на европейском газовом рынке доминирует сжиженный газ.