Цены на газ в Европе пойдут на разворот

Цены на газ в Европе опустились до сентября 2021 года. 16 января цены на главные газовые фьючерсы в Европе упали еще на 15%, доведя суммарное снижение за две недели 2023 года до 27%. Фьючерсы с поставкой газа в феврале снизились вчера в 4 часа дня в Амстердаме до 55,48 евро за МВт-час.

Китайские импортеры пытаются перенаправить суда с СПГ с доставкой в феврале и марте в Европу, потому что в самом Китае хранилища полны «голубым» топливом, а цены на него низкие. Кстати, экономисты сейчас срочно пересматривают еще вчера казавшуюся аксиомой теорию о том, что выход китайской экономики из пандемии вместе с резким ослаблением нулевой терпимости к ковиду обязательно должен привели к скачку спроса на газ в Поднебесной и перенаправлению газовозов на восток.

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Удача явно повернулась сейчас лицом к европейцам. Низким ценам на газ сейчас помогает даже высокое производство энергии из возобновляемых источников энергии. Например, в Германии и Великобритании благодаря сильному ветру на прошлой неделе были побиты рекорды по объемам произведенной ветровой энергии.

Газовые рынки несколько успокоились после сверхбурного 2022 года, в течение которого цены на газ и энергию вырастали до рекордных высот и вызывали опасения за европейскую экономику. Инфляция в последние дни тоже пошла вниз, а вместе с ней начали слабеть и страхи перед казавшейся еще в декабре неминуемой рецессией. В результате на континенте забрезжили оптимистичные настроения, что худшее позади.

Специалисты прекрасно понимают, что главным «спасителем» Европы от крупных неприятностей этой зимой стала аномально теплая погода. Однако все также прекрасно понимают, что погода сейчас волатильнее даже газовых рынков и цен на газ и что прожить всю зиму в Старом Свете при плюсовой температуре едва ли возможно.

Доказательство этого – возврат зимы на северо-запад континента, пишет Bloomberg. Так, в Лондоне сегодня ожидают -6°С. В Париже столбик термометра по прогнозам метеорологов покажет приблизительно такую же температуру, которая градусов на 5 ниже нормы для севера Франции.

Граница холодного фронта пройдет по Германии. На востоке Европы сохранится теплая погода. Да и на западе, к счастью для британцев, французов и немцев, холод продлится недолго. На следующей неделе, по прогнозам Maxar Technologies Inc., должно потеплеть и вновь будет тепло до следующего прорыва холодного воздуха с севера. Так что цены на газ и энергию, если и поднимутся, то, вероятно, лишь на несколько дней, после чего вновь пойдут вниз.

Кстати, Maxar Technologies Inc. насчитал на востоке континента 79,3 градусо-дней отопления, что ниже, хотя и ненамного, среднего показателя за 10 лет. Градусо-день (HDD) – показатель, применяемый коммунальщиками при оценке количества тепла, необходимого для обогрева зданий. Это условная единица измерения превышения средней суточной температуры над заданным минимумом («базовой температурой»).

Вторжение холодного воздуха на северо-запад Европы, пусть и недолгое, наверное, несколько остудит пыл оптимистов и добавит уверенности пессимистам, утверждающим, что энергетический кризис на континенте далек от завершения. Понижение столбиков термометра доказывает переменчивость погоды. Да и цены сейчас низкие лишь по сравнению с концом августа прошлого года, когда они достигали максимума. Если же сравнивать их со средней ценой за последние пять лет, то они по-прежнему значительно выше, почти вдвое.