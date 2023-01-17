Турция выдвинула Швеции условие для одобрения её членства в НАТО

Анкара выдвинула условие, при котором Швеция может получить одобрение для вступления в НАТО.

По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, Стокгольм не может ожидать поддержки Анкары в вопросе членства в альянс, игнорируя провокации террористов, передаёт агентство Anadolu.

«Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой», – подчеркнул он.

В этой связи Боздаг напомнил о подписанном Турцией, Швецией и Финляндией меморандума, обязывающем страны выполнять определённые требования.

«Мы ожидаем, что Стокгольм будет придерживаться соответствующих положений, а именно – оказывать нам поддержку в борьбе с терроризмом. Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от нас поддержки на пути вступления в НАТО. Подходы должны быть пересмотрены», – резюмировал глава Минюста Турции.

Как ранее писал «Эксперт», Боздаг уже критиковал Швецию и Финляндию из-за отсутствия каких-либо подвижек в вопросе экстрадиции в подозреваемых Анкарой в терроризме.

По его словам, Стокгольм и Хельсинки «не предприняли никаких шагов» по достигнутым в июне договорённостям. Анкара утверждает, что обе страны продолжают поддерживать террористические организации.

Глава турецкого Минюста рассказал в частности, что Финляндия получила запрос на выдачу 7 человек, считающихся последователями организаций, объявленных Анкарой террористическими, однако отказалась их экстрадировать.

Боздаг напомнил, что ратификация вступления Швеции и Финляндии в НАТО потребует одобрения со стороны турецкого парламента — Хельсинки и Стокгольм не получат его, если не выполнят требования Анкары.