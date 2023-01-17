В Кремле сделали заявление о «новой волне мобилизации» в России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами сделал заявление о новой волне мобилизации в России.

По словам представителя Кремля, слухи об этом искусственно будируют из-за рубежа, передаёт РИА Новости.

«Да, её там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам всё-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт», – подчеркнул Песков.

Как ранее писал «Эксперт», ещё в начале декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин выступая на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕАЭС, заявил, что речи о новой волне мобилизации в России не идёт.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются, – сообщил он. – Я же сказал – 300 тыс. было призвано в рамках мобилизации. 150 тыс. находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тыс. – в боевых подразделениях».

По слова главы государства, остальная половина мобилизованных находится или на вторых-третьих позициях – это фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой.