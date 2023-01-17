В «Ростехе» создают крупнокалиберную снайперскую винтовку

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разрабатывает крупнокалиберную снайперскую винтовку калибра 12,7x108 мм, способную к адаптации под любого стрелка в любой боевой экипировке. Тактико-технические характеристики оружия будут повышены путем применения новых конструкторских решений и использования современных материалов.

«Предприятия Ростеха постоянно совершенствуют как ранее принятое на вооружение стрелковое оружие, так и работают над созданием новых образцов. Одним из перспективных направлений стала разработка крупнокалиберных снайперских винтовок. Они позволяют поражать противника, в том числе защищенного бронежилетом, а также другие объекты на предельных для стрелкового оружия дальностях стрельбы. Это в том числе снижает риск поражения стрелка ответным огнем», — приводит сайт госкорпорации слова индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

По словам представителя «Ростеха», разработчиками предусмотрена возможность установки на винтовку самой широкой линейки средств прицеливания. Помимо этого, сейчас ведутся исследования по определению технических решений, необходимых для достижения заданных параметров.

