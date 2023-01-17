В Евросоюзе ввели новые директивы по кибербезопасности и защите критических инфраструктур

В Евросоюзе вступили в силу обновленные директивы по мерам кибербезопасности и устойчивости критически важных инфраструктур ЕС.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, передает «Интерфакс».

По ее словам, диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» сделали очевидным тот факт, что европейские объекты критически важной инфраструктуры находятся под угрозой. «Еще два года назад комиссия предложила модернизировать ключевые директивы: о высоком уровне кибербезопасности и об устойчивости инфраструктур. Обе новые директивы изданы сегодня и сегодня же вступают в силу», — сказала Хиппер.

Новая Директива об устойчивости критически важных объектов (CER) заменит Европейскую директиву о критической инфраструктуре 2008 года. Она призвана повысить защиту стран ЕС от ряда угроз, таких как стихийные бедствия, террористические атаки, а также внутренние угрозы или диверсии. В общей сложности правила затронут 11 секторов: энергетику, транспорт, банковское дело, инфраструктуру финансового рынка, здравоохранение, а также питьевую воду, сточные воды, цифровую инфраструктуру, государственное управление, космос и продукты питания.

Уточняется, что директива о мерах по обеспечению высокого общего уровня кибербезопасности, в частности, предполагает «расширение секторов и типов критически важных объектов, подпадающих под ее действие». Согласно определению Еврокомиссии, к ним относятся провайдеры государственных сетей и услуг электронных коммуникаций, услуги центров обработки данных, управление сточными водами и отходами, производство критически важных продуктов, почтовые и курьерские услуги и органы государственного управления, а также сектор здравоохранения в более широком плане.

В соответствии с новыми правилами, члены Евросоюза должны принять национальную стратегию и проводить регулярные оценки рисков для выявления критически важных для общества и экономики организаций. Странам ЕС предоставлен 21 месяц, чтобы включить обе директивы в национальные законодательства.

ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября. В Nord Stream AG заявили, что аварии на магистралях являются беспрецедентными. В трех нитках «Северных потоков» на момент взрывов было около 800 млн куб. м газа, этого бы хватило на потребление Дании на три месяца.