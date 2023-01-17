Весенняя сессия Госдумы: правительственные законопроекты станут именными

1365 законов

Открывая сессию, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о своем разговоре перед заседанием с президентом. «Владимир Владимирович попросил передать депутатам наилучшие пожелания успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны», — сказал спикер.

По словам Володина, в ходе сессии предстоит рассмотреть 1365 законопроектов, которые уже находятся в «законотворческом портфеле», но будут вноситься и новые. Их общая цель: обеспечение безопасности, развитие экономики, повышение качества жизни людей, снижение бедности, рост реальных заработных плат и увеличение минимального размера оплаты труда. Приоритетом остается поддержка военных и их семей. «Они рассчитывают на нас. Это ко многому обязывает депутатов», — сказал спикер.

Володин призвал ответственно относиться к законотворческой деятельности. Должен быть известен автор каждого законопроекта, «который берет на себя публичную ответственность перед избирателями за предлагаемое решение».

«Речь идет не только о депутатах, но и о министрах», — уточнил спикер.

Вячеслав Володин отметил, что предстоит выстраивать на качественно новом уровне сотрудничество с коллегами из парламентов дружественных государств. Уже в январе состоятся официальные визиты представителей Государственной Думы в Иран и Туркменистан, на февраль запланировано расширенное заседание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также рабочая поездка на Кубу, в марте - международный парламентский форум «Россия — Африка», а в апреле — конференция по безопасности и региональному сотрудничеству с участием Китая, Ирана, Турции, Пакистана.

Оценивая международную обстановку, Вячеслав Володин завил, что Украина стала плацдармом для ослабления не только России. «Это и плацдарм и для ослабления Европы — устранения ее как сильного конкурента США. Просто Европа, государства европейского континента еще не до конца это осознали», — сказал спикер.

Планы партий весьма разнообразны

Следом за спикером цели своих фракций обозначили их руководители. Геннадий Зюганов сделал упор на защиту суверенитета и традиционных ценностей. Для этого нужна сильная экономика, план построения которой, по мнению лидера КПРФ, изложен в программе партии.

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что фракция готовит предложения по снижению нагрузки на граждан в связи с тарифами ЖКХ. И будет добиваться установления минимального размера оплаты труда в 30 тыс. рублей.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался в пользу принятия закона о частных военных компаниях. Кроме того, фракция намерена добиваться отмены повышения пенсионного возраста.

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил увеличить пошлины на импортную продукцию, чтобы обеспечить конкурентные условия для отечественных производителей. А полученные таким образом средства — направить на рекламу отечественных производителей.

В своем выступлении руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев поблагодарил коллег-депутатов, которые принимают участие в специальной военной операции. Так, по его словам, вернувшийся из зоны СВО председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, работавший в госпитале, может представить четкую картину происходящего и предложить успешные управленческие решения.

Продлевают свои трехмесячные контракты и остаются в зоне СВО депутаты Госдумы Сергей Сокол и Олег Голиков.

В ответ на это спикер Вячеслав Володин предложил, чтобы в будущем все кадровые решения принимались с учетом службы в Вооруженных Силах и наличия военно-учетной специальности.

Резюмируя выступления фракций, спикер отметил: «Многопартийность – сильная черта нашей политической системы. На Украине уничтожили все оппозиционные партии, закрыли оппозиционные СМИ, критиков посадили по тюрьмам. У нас с вами многопартийность, 50 % руководящих должностей в Госдуме занимают представители оппозиционных фракций».

На первом пленарном заседании депутаты ратифицировали Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства. Оно было подписано 19 июня 2020 года в Минске.

Также Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Совет при Президенте РФ по науке и образованию наделяется полномочием утверждать прогноз научно-технического развития страны.