Володин: план Запада по изоляции России провалился

План США и Евросоюза изолировать Россию провалился, в международном сообществе есть запрос на многополярность.

Как передаёт РИА Новости, об этом на пленарном заседании нижней палаты парламента РФ завил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, в международном сообществе существует запрос на многополярность и справедливое мироустройство», – подчеркнул он.

По словам председателя Думы, наши подходы к развитию отношений с другими странами базируются на принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств и на взаимовыгодном сотрудничестве.

Как ранее писал «Эксперт», официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высказывания американских чиновников по поводу якобы изоляции РФ являются абсурдными.

